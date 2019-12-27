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Kaymakam, muhtarlarla 1 yılı değerlendirdi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Muhtarlarla yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

27.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:08 Kaymakam, muhtarlarla 1 yılı değerlendirdi
'nın ilçesinde Muhtarlarla yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yıl sonu muhtarlar toplantısı İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu Başkanlığında Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar, Köy ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Düzenlenen toplantıda ilçe genelinde ve köylerimizde sorun ve sıkıntıların dinlenip, çözümü noktasında neler yapılabileceği üzerine istişareler yaptık. Ayrıca yeni dönemde köylerimize yapılacak çalışmaların belirlenerek planlı bir şekilde yürütülmesi konularını istişare ettik" dedi.

Kaymakam Abbasoğlu toplantı sonunda muhtarlara tek tek söz hakkı vererek istek ve taleplerini dinledi. - KÜTAHYA

Kaymakamlık, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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