Kaymakam Murat, Bulgur Fabrikasını Ziyaret Etti

Baskil
Kaymakamı Oğuz Cem Murat
, bulgur fabrikasını ziyaret etti.
Murat, Baskil Bulgur Fabrikasını ziyaret ederek, işletme sahibi Cumali Kızılaslan'dan bilgi aldı.
Kızılaslan, fabrikada bulunan buğday yıkanma aşamasından başlayarak, kazanlarda kaynaması, öğütülmesi ve paketlenmesine kadar tüm aşamaları anlattı.
Özelliğine göre 6 çeşit bulgur üretildiğini kaydeden Kızılaslan, tesisin 5 bin metrekare alan üzerine kurulu olduğunu ve tamamen bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere bulgur üretimi yapıldığı söyledi.
Murat da "İlçemizde bu tür üretme dayalı tesislerin olması bizleri sevindirmektedir. İnşallah ilçemizde devletimizin desteğiyle üretime dayalı tesislerin sayısı önümüzdeki süreçte daha da çoğalacaktır." dedi.
Cem Murat,Baskil
14 Aralık 2018 Cuma 11:49