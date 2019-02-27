Kaymakam Murat, Jandarma Kontrol Noktasını Ziyaret Etti

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Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Elazığ- Malatya kara yolunda bulunan jandarma kontrol noktasına ziyarette bulundu.Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol ile kontrol noktasını ziyaret eden Kaymakam Murat, iklim şartlarına rağmen görevlerini yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.Murat, ekiplerin vatandaşların barış ve huzuru için kar, kış demeden görevinin başında olduklarını dile getirerek, "Allah yardımcınız olsun." dedi.