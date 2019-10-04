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Kaymakam Murat, kaçak kazı yapılan tarihi camide inceleme yaptı

Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Söğütdere ve Yeniocak köyleri arasında bulunan ve kaçak kaçı yapılan tarihi Harde Camisinde incelemelerde bulundu.

04.10.2019 11:24Kaymakam Murat, kaçak kazı yapılan tarihi camide inceleme yaptı
Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Söğütdere ve Yeniocak köyleri arasında bulunan ve kaçak kaçı yapılan tarihi Harde Camisinde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Murat, yaptığı açıklamada, 300 yıllık kültür varlığına kaçak kazı ile zarar verilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını belirterek, kazıda caminin içinin ve dışının tahrip edildiğini söyledi.
Camide inceleme yaparak, durumu değerlendirdiklerini dile getiren Murat, "İlgili birimlerle görüştük. Bundan sonra tarihi camimizi koruma altına alacağız." dedi.
Kaymakam Murat'a incelemeleri sırasında İlçe Müftüsü Ömer Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol ve köy muhtarları da eşlik etti.

Oğuz Cem Murat, Baskil, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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