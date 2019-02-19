Kaymakam Murat, Karaali Köyünü Ziyaret Etti

Elazığ
'ın Baskil
Kaymakamı Oğuz Cem Murat
, Karaali
köyünü ziyaret etti.
Kaymakam Murat, Karaali köyünü ziyaretinde köylülerle sohbet etti, sorunlarını dinledi.
Fırsat buldukça köyleri ziyaret edeceğini kaydeden Murat, "Sorunları yerinde görmek ve çözümler üretmek bakımından bu ziyaretlerimiz önemli. İlgili kurum amirleriyle köydeki vatandaşlarla bir araya geliyoruz. İnşallah sorunları hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız." dedi.
Murat'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Ömer Aydın
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ali Erol
, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan
, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi eşlik etti.
Oğuz Cem Murat,Baskil,Elazığ,Karaali
Kaynak: AA