Kaymakam Murat'tan Başkan Ulaş'a Ziyaret

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulanan Başkan Ulaş, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ta teşekkür ederek ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Ulaş, Kaymakam Oğuz Cem Murat'ın başarılı bir bürokrat olduğunu belirterek Baskil'de başarılı çalışmalara imza attığını ve Baskil halkının gönlünde taht kurduğunu söyledi.

Baskil'in Türkiye'nin nadide ilçelerinden biri olduğunu dile getiren Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, son zamanlarda yapılan yatırımlarla Baskil ilçesinin daha çok gelişmeye başladığını belirterek Elazığ'a katkı sağlayacak çalışmaların her zaman destekçisi olacağını ifade etti.

Başkan Mitat Ulaş, "Bu gün odamızda çok değerli kaymakamımız Oğuz Cem Murat'ı ağırladık. Ben kendilerine bu nazik ziyaretten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Kaymakamımızla ziyarette bilgi alış verişinde bulunduk. Odamız hakkında, çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgiler aktardık. Çok verimli bir ziyaret oldu. Ben kendilerine ziyaret dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ta, Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş'a iadeyi ziyarette bulunduklarını ifade etti. Başkan Ulaş'a çalışmalarında başarılar diledi.