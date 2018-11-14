Kaymakam Murat'tan Köy Ziyareti

Elazığ
'ın Baskil
Kaymakamı Oğuz Cem Murat
ilçeye bağlı Şahaplı köyünü ziyaret etti.
Kaymakam Oğuz Cem Murat, ziyarette köylülerle sohbet etti, muhtar ve köylülerin sorunlarını dinledi.
Mülki amir olarak fırsat buldukça köyleri ziyaret edeceğini kaydeden Murat, "Sorunları yerinde görmek ve çözümeler üretmek bakımından bu ziyaretleri önemsiyorum. Her köyde köy toplantısı şeklinde bir program yapacağız. İlgili kurum amirleriyle beraber köydeki vatandaşlarla bir araya geleceğiz. İnşallah sorunları hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız." dedi.
Baskil,Elazığ,Cem Murat
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:31