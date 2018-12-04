Kaymakam Murat'tan Köy Ziyareti

Baskil
Kaymakamı Oğuz Cem Murat
, köy ziyaretinde bulundu.
İlçedeki Kadıköyü ziyaret eden Kaymakam Murat, köylülerle sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.
Murat, burada yaptığı konuşmada, fırsat buldukça köyleri ziyaret edeceğini söyledi.
Murat, şöyle dedi:
"Sorunları yerinde görmek ve çözümler üretmek bakımından bu ziyaretlerimiz önemlidir. İlgili kurum amirleriyle beraber köydeki vatandaşlarla bir araya geleceğiz. İnşallah sorunları hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız."
Kaymakam Murat'a ziyaretinde Elazığ
İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, İlçe Müftüsü Ömer Aydın
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ali Erol
, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan
eşlik etti.
Cem Murat,Baskil
04 Aralık 2018 Salı 17:22