Kaymakam Murat'tan Regaip Kandili Mesajı

Baskil
Kaymakamı Oğuz Cem Murat
, Regaip Kandili
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaymakam Murat, mesajında 3 aylar diye bilinen çok bereketli maneviyat mevsiminin habercisi olan Regaip Kandili'nin hayatın sonsuzluk okyanusunda buluşmak üzere akıp gittiğini ve geride sadece Allah'ın rızasına uygun iyi ve yararlı amellerin kalacağını bir kez daha hatırlattığını belirtti.
Murat, "Mübarek üç ayların ve Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine ve din kardeşlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.
Güncel
Kaynak: AA