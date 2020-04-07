Kaymakam Mutlu'dan gençlere çağrı
Araban KaymakamıAbdulhamit Mutlu, 20 yaş altındaki gençlere "evde kal" çağrısı yaptı.
07.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:36
Mutlu, yazılı açıklamasında, 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı konusunda ilçede ciddiyetsizliği söz konusu olduğunu dile getirdi.
O yüzden gençlere "evde kal" çağrısı yapan Mutlu, "Yarın sabahtan itibaren istisnasız herkese cezai işlem uygulanacaktır. Mağduriyet yaşamamanız için duyarlı davranmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA