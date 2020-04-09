Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaymakam Mutlu'dan ücretsiz maske açıklaması

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 20-65 yaş arasındaki tüm vatandaşlar için ücretsiz maske verileceğini belirtti.

09.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:30
Kaymakam Mutlu'dan ücretsiz maske açıklaması
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 20-65 yaş arasındaki tüm vatandaşlar için ücretsiz maske verileceğini belirtti.
Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların tek seferlik değil, her hafta 1 paket maske alma hakkı bulunduğuna işaret etti.
Mutlu, "Başvurunuzu lütfen yapınız. Ayrıca ilçemizde gıda kolisi dağıtımlarında her aileye maske ve dezenfektan dağıtımı yapılıyor. 20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımızın ücretsiz maske başvurularını e-devlet kapısı üzerinden yapmalarına imkan tanıyan hizmet açıldı. Hizmet bağlantısı: https://basvuru.turkiye.gov.tr/ #DijitalTR." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Araban, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Haberler ›› Güncel ››Kaymakam Mutlu'dan ücretsiz maske açıklaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:03: İsveç'teki hastaneden doktorlara "yaşlı Kovid-19 hastalarını yoğun bakıma almayın" talimatı - Haber 15:02: 76 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi, taburcu edildi - Haber 15:02: Fatih'te bir lokantadan sağlık çalışanlarına ücretsiz döner servisi - Haber 15:02: Diyarbakır'da Kovid-19'u yenen 100 hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 15:02: Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor