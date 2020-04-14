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Kaymakam Mutlu halka dağıtılan ekmeklerin bir bölümünün ücretini maaşı ile ödedi

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı geçen hafta sonu halka dağıtılan ekmeklerin bir bölümünün ücretini maaşı ile ödedi.

14.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:33
Kaymakam Mutlu halka dağıtılan ekmeklerin bir bölümünün ücretini maaşı ile ödedi
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı geçen hafta sonu halka dağıtılan ekmeklerin bir bölümünün ücretini maaşı ile ödedi.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçede faaliyet gösteren fırıncılardan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince alınan ekmekler halka ücretsiz ulaştırıldı.
Hafta sonu ilçede 35 bin ekmek dağıtıldı.
Kaymakam Mutlu, ekmeklerin bir bölümünün ücretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında maaşı ile ödedi.
Mutlu, Kaymakamlık önünde topladığı fırıncılara da geri kalan ekmeklerin ücretini bağışlamaları nedeniyle teşekkür belgesi verdi.
Esnafa ve ekmek dağıtımında görev alan personele teşekkür eden Mutlu, "Vatandaşlarımız da 'KORONA' yazıp 8119'a mesaj göndererek bize destek olurlarsa iyilik ve merhamet dolu güzel bir etkinlik yapmış olacağız inşallah." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Araban, Güncel
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