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Kaymakam Mutlu öğrenci ve ailesiyle kitap okudu

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, evinde ziyaret ettiği öğrenci ve ailesiyle kitap okudu.

11.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:54Kaymakam Mutlu öğrenci ve ailesiyle kitap okudu
Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, evinde ziyaret ettiği öğrenci ve ailesiyle kitap okudu.
Mutlu, çocukları ortaokul öğrencisi olan ailesinin evine misafir oldu.
Gaziantep Valisi Davut Gül'ün başlattığı "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" kampanyasına destek veren Mutlu, Şehit Sabri Emir Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Hüseyin Nefe Gümüş ve anne babası ile kitap okudu
Kaymakam Mutlu, Gümüş ailesine misafirperverliği için teşekkür etti.

Gümüş ailesi de ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti.
Ziyarette Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Şehit Sabri Emir Ortaokulu müdürü ve öğretmenleri de hazır bulundu.

Araban, Gümüş, Güncel

Kaynak: AA

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