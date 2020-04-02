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Kaymakam Mutlu, tedbirleri denetleri

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini inceledi.

02.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:10
Kaymakam Mutlu, tedbirleri denetleri

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini inceledi.

Mutlu, Gaziantep- Adıyaman Karayolunun ilçe girişinde İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Amirliği trafik ekiplerince ortaklaşa yürütülen uygulama noktasını ziyaret etti.

Burada ekiplerin ilçeye giriş çıkış yapan araçların kontrol edilmesi ve yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlardaki güvenli yolcu sayısını kontrol edip yolcuların ateşlerini ölçen ekiplerle bir süre bulunan Mutlu, ekiplere başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Jandarma, Adıyaman, Araban, Güncel
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