Kaymakam Nasır, Alacabel Tünel İnşaatını Gezdi

Antalya
'da, Akseki
Kaymakamı Muhammed Emin
Nasır, İç Anadolu
'yu Akdeniz
bölgesine bağlayacak Alacabel tünel inşaatında incelemelerde bulundu.
Alacabel tünelindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Nasır, Akseki-Seydişyehir karayolu Alacabel mevkisinde kış aylarında etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar meydana geldiğini söyledi.
Tünel tamamlandığında rampa ve virajların ortadan kalkacağını belirten Nasır, "Hem yol kısalacak hem de vatandaşların kış aylarında yaşadığı trafik çilesini sona erdirecek. Daha güvenli şekilde yolculuk yapılacak." dedi.
Ağustos ayında duran çalışmalara yeniden başlandığını ifade eden Nasır, "Tünel inşaatı çift tüp olarak kazı çalışmaları yaklaşık 7 bin 300 metreyi buldu. Allah yardımcıları olsun. İnşallah çalışmalar bittiğinde halkımızın, ülkemizin hizmetine girecek." diye konuştu.
Ziyarette Nasır'a, İbradı
Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Gündoğmuş
Kaymakamı Murat Ekinci
, Akseki Cumhuriyet Savcısı
İsmail Erbuğa, İl Jandarma
Komutan Yardımcısı Albay Mete Barakazi, emniyet ve jandarma yetkilileri de eşlik etti.
Muhammed Emin,Antalya,İç Anadolu,Akseki
Kaynak: AA