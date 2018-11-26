Kaymakam Nasır'dan Başarılı Polislere "Başarı Belgesi"

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:06



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:06

Antalya'nın Akseki ilçesinde, görevinde üstün başarı gösteren polislere Kaymakam Nasır tarafından "Başarı Belgesi" verildi.Akseki ilçesinde polis sorumluluk bölgesinde yol kontrol uygulamasında uygulama esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 27 adet Sigsauer, 1 ruhsatsız tabanca, 6 adet 9mm. tabanca mermisi, 1 adet sim kartı olmayan cep telefonu ve toplam 5 bin 965 TL miktarında para ele geçirilmesi, ayrıca İlçe Emniyet Amirliğince tevdi edilen iş ve işlemlerin mevzuata uygun etkin verimli ve süratli yürütülmesinde göstermiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı görevlerini üstün başarıyla yerine getiren polis memurları için Kaymakamlık binasında belge töreni düzenlendi. Törende polis memurlarından Sait Demirel, Musa Sefil ve Uğur Özer görevlerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı Kaymakam Muhammed Emin Nasır tarafından "Üstün Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.Kaymakam Nasır, "İlçe Emniyet Amirliğimizde görevli polislerimizin, çeşitli suçların takibinde başarılı çalışmaları memnuniyetle tespit edildiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden, kaymakamlık makamında Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanmışlardır. Kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.Törende İlçe Emniyet Amiri vekili Nazif Yayla' da hazır bulundu. - ANTALYA