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Kaymakam Oğuz Cem Murat fabrikada inceleme yaptı

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Kadıköy Seza Çimento Fabrikasını ziyaret etti.

12.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:52Kaymakam Oğuz Cem Murat fabrikada inceleme yaptı
Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Seza Çimento Fabrikasını ziyaret etti.
Fabrikayı ziyaretinde Baskil Seza Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Açık'tan üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Murat, "üretime dayalı yapılan yatırımları önemsiyoruz. Bölgemizde işsizliğe bir nebze çare olan bu yatırımlar bölgemizin kalkınmasında öncülük edecektir. Bölgemize böyle çevreci bir tesis kazandırdıklarından dolayı Baskil Seza Çimento Fabrikasını Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Açık hanımefendiye şahsım heyetimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.
Ziyarete Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Müftüsü Ömer Aydın ve AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan da eşlik etti.

Oğuz Cem Murat, Kadıköy, Baskil, Güncel

Kaynak: AA

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