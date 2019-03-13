Kaymakam Olduğu İlçeyi Bakan Yardımcısı Olarak Ziyaret Etti

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş
, 6 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesini ziyaret etti. Beytüşşebap
Kaymakamı olarak 6 yıl önce görev yapan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş
, geldiği ilçede davul zurnayla karşılandı. Beraberindeki Şırnak
Valisi Mehmet Aktaş
ile birlikte helikopterle Beytüşşebap'a gelen Bakan Yardımcısı Baydaş, Kaymakam İsmail Pendik
'i makamında ziyaret etti.
Beytüşşebap'a 6 yıl sonra gelmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Bakan Yardımcısı Baydaş, "6 yıl evvel buradan veda ederek ayrılmıştım. Şimdi 6 yıl aradan sonra tekrar buraya geldim. Hasret gidermeye geldik. Kıymetli bir kardeşimiz belediye başkan adayı
buradayken, ben kaymakamken beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Onlara gönülden destek vermeye geldik. Kaymakam Beyin şahsında herkese teşekkür ediyorum. Biz meslek icabı çok gezdik. Gezdiğimiz yerlerden de hep hatıralarla gittik. Beytüşşebap gönlümüzde, kendimizi buralı hissediyoruz" dedi. Kaymakamlık
ziyaretinin ardından Bakan Yardımcı Baydaş ilçe esnafıyla bir araya geldi. - Şırnak
İhsan Selim Baydaş, Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
Kaynak: DHA