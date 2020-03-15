Kaymakam Öner, mahalle muhtarlarını ziyaret etti
Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Yunus Mahallesi, Memiş Mahallesi ve Geriş Mahallesi Muhtarlarını ziyaret etti.
15.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:25
Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Yunus Mahallesi, Memiş Mahallesi ve Geriş Mahallesi Muhtarlarını ziyaret etti. Kaymakam Öner, mahalle muhtarları ile düzenli olarak bir araya geldiklerini söyledi.
Yunus, Memiş ve Geriş mahalle muhtarları ile bir araya gelen Kaymakam Hüseyin Öner, sorunlara çözüm üretmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, "Muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya geliyoruz. Mahalle muhtarlık binalarını da özellikle ziyaret ediyoruz. Böylelikle hem çalışma ortamlarını daha yakından görme fırsatımız oluyor. Bu ziyaretler, vatandaşların sorun, talep ve isteklerinin dinlenilmesi, daha geniş halk kesimlerine ulaşılması açısından önemli. Halkın devletten olan taleplerini yerinde alarak takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını yakinen dinleyip çözüm üretmek için çalışıyoruz. Tüm talep ve ihtiyaçların takipçisi olup ilgili birimlere talimat veriyoruz. Muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR
Yunus, Memiş ve Geriş mahalle muhtarları ile bir araya gelen Kaymakam Hüseyin Öner, sorunlara çözüm üretmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, "Muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya geliyoruz. Mahalle muhtarlık binalarını da özellikle ziyaret ediyoruz. Böylelikle hem çalışma ortamlarını daha yakından görme fırsatımız oluyor. Bu ziyaretler, vatandaşların sorun, talep ve isteklerinin dinlenilmesi, daha geniş halk kesimlerine ulaşılması açısından önemli. Halkın devletten olan taleplerini yerinde alarak takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını yakinen dinleyip çözüm üretmek için çalışıyoruz. Tüm talep ve ihtiyaçların takipçisi olup ilgili birimlere talimat veriyoruz. Muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Hüseyin Öner, Burhaniye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı