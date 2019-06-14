14.06.2019 18:35
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Kaymakam Öner, overlok yaptı, tel kırma işledi

Kaymakam Öner, overlok yaptı, tel kırma işledi

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği yıl sonu sergisini gezerken, kursiyer kadınlara teşekkür etti.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği yıl sonu sergisini gezerken, kursiyer kadınlara teşekkür etti. Öner, ziyaret sırasında overlok makinesini başına geçti ve tel kırma işlemesi yaptı.

Kurs öğretmeni Gülsüm Ak'tan hazırlanan ürünler hakkında bilgi alan Öner, ürünleri çok beğendiğini söyledi. Eşi Zehra Mine Öner ile birlikte sergileri gezen Kaymakam Öner, overlok makinesinin başına geçerken, başarısı ile de takdir topladı. Daha sonra telkari kasnağını eline alan Öner, bir süre işleme yaptı. Kadınların hazırladıkları ürünleri çok beğendiğini anlatan Öner, ürünlerin değerlendirilmesi için gereken desteği vereceklerini söyledi. Kurs öğretmeni Gülsüm Ak da, Kaymakam Öner'in overlokta da telkaride de başarılı olduğunu söyledi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Halk Eğitimi Merkezi, Burhaniye, Güncel

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