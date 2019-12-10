Haberler » Güncel » Kaymakam Öner, 'Tüm iş yerleri bize hizmet getiriyor' dedi - Haber

Kaymakam Öner, "Tüm iş yerleri bize hizmet getiriyor" dedi

Burhaniye ilçesinde, işyeri açılışına katılan Kaymakam Hüseyin Öner, tüm işyerlerinin vatandaşa hizmet getirdiğini söyledi.

10.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:30Kaymakam Öner,
ilçesinde, işyeri açılışına katılan Kaymakam Hüseyin Öner, tüm işyerlerinin vatandaşa hizmet getirdiğini söyledi. Hamithan Aydın'ın Ali Caddesinde, gıda maddeleri satan işyeri törenle açıldı.

Burhaniye'de Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nu bitiren 22 yaşındaki Hamithan Aydın, Ali Çetinkaya Caddesinde bal, pestil, marmelat ve zeytin ürünlerini satan işyerini görkemli bir törenle açtı. İşyeri açılışına Kaymakam Hüseyin Öner, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdür Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, Jandarma komutanı üsteğmen Alim Burak Çelik, Müftü Hacı Öz, Ak Parti İlçe Başkanı Feridun Soykök, İyi Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya, Belediye Meclis Üyesi Cemal Akkılınç ve esnaflar katıldı. Müftü Hacı Öz açılış öncesi dua yaptı. Kurdeleyi kesen Kaymakam Hüseyin Öner, genç girişimciyi kutlarken hayırlı uğurlu olmasını diledi. İşyeri sayısının çoğalmasına sevindiklerini anlatan Kaymakam Öner, "Genç kardeşimiz ilçemize özel lezzetler kazandırdı. Kendisini kutluyorum. İlçemizde açılan tüm işyerleri bize bir hizmet getiriyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar diliyorum" dedi. Tören sırasında konuklara pestil, köme ve meşrubat ikramı yapıldı. - BALIKESİR

Hüseyin Öner, Çetinkaya, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:14 DOLMUŞTA İKİ KADINA CİNSEL TACİZE 10 AY HAPİS CEZASI - Haber
13:14 "Marka Zirvesi 2019" sektörün önde gelenlerini Yeditepe Üniversitesi'nde buluşturdu - Haber
13:13 ULUDAĞ'DA KAYIP DAĞCILARI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Haber
13:13 ÇEKMEKÖY'DE ARA SOKAKLARDA ŞÜPHELİ ARAÇ KOVALAMACASI KAMERADA - Haber
13:12 Girişimcilere ucuza iş yeri açma imkanı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:03 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Irkçı isme ödül vermek, insan hakları ihlallerini ödüllendirmektir - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
10.12.2019 13:15:47