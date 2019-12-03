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Kaymakam Öner Üniversitelilerle buluştu

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen "BUBYO Öğrencileri Yöneticileriyle Buluşuyor" etkinliğinin konuğu oldu.

03.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:05Kaymakam Öner Üniversitelilerle buluştu
ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen "BUBYO Öğrencileri Yöneticileriyle Buluşuyor" etkinliğinin konuğu oldu. Programa, Kaymakamın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ile Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik'de katıldı.

Programda ilk konuşmayı yapan Uygulamalı Bilimler Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Yusuf Aymankuy, konuklara ve öğrencilere teşekkür etti. Aymankuy, " Öğrencilerimizin eğitim gördüğü çevrede kamu yöneticileri ile tanışması, buluşması ve onların tecrübelerinden faydalanması amacıyla düzenlediğimiz etkinlikte ilk olarak Kaymakamımız Hüseyin Öner'i davet ettik. Davetimizi kabul ettiği için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi. Kaymakam Öner de, öğrencilere ilk olarak eğitim hayatını ve özgeçmişini anlattı. Kaymakamlık mesleğinin tarihinden ve Türk İdaresindeki yerinden bahseden Kaymakam Öner, kaymakamların görevlerini ve sorumluluklarını anlatırken, "Geçmişten günümüze Türk halkı mülki idare amirlerine devletin kapısı gözüyle bakmaktadır. Bu bakış açısı da mesleğe ve meslek mensuplarına farklı bir sorumluluk yüklüyor. Her öğrencinin eğitim hayatını sürdürdüğü bölgeyi iyi tanıması gerekiyor. Özellikle ülkemizin yağlık zeytin ihtiyacının büyük bir kısmı Körfezden karşılanmaktadır. İkinci sırada turizm sektörü gelmektedir. Bu iki ana ekonomik sektör birbirini besleyen bir yapıya sahiptir. Bilhassa ikinci konutçu olarak yaz aylarında körfez bölgesinde ikamet eden yazlıkçı vatandaşlarımızın, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına çok ciddi etkilerinin olduğu bir gerçektir. Gelecek planlamasının okul sonuna bırakılmasının bir hata olacağını belirtmek isterim. Mezuniyet sonrası ne yapacağınızı üniversite eğitiminin başlangıcından itibaren planlamanız gerekiyor" dedi. - BALIKESİR

Hüseyin Öner, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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