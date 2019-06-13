13.06.2019 18:34
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Kaymakam Oray Güven'e ziyaretler

Kaymakam Oray Güven

Bilecik İşkur İl Müdürü Ayhan Tozan, hemşehrisi olan Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Bilecik İşkur İl Müdürü Ayhan Tozan, hemşehrisi olan Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Güven, İşkur Müdürü Ayhan Tozan'ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirirken kendisinden İşkur'un ilçede desteklemiş olduğu projeler hakkında bilgiler aldı. Yapılan görüşmeye ilçede İşkur destekli 'Çömleğe Bir de Kadın Eli Değsin' projesinin eski çömlek ustası Salim Yaşar da katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Pazaryeri, Bilecik, İŞKUR, Güncel

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