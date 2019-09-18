Haberler » Güncel » Haber

Kaymakam Osman Bilici din görevlileriyle buluştu

Batman'ın Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, ilçe müftülüğünce düzenlenen 'Aylık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' ile din görevlileriyle bir araya geldi.

18.09.2019 11:20Kaymakam Osman Bilici din görevlileriyle buluştu
Batman'ın Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, ilçe müftülüğünce düzenlenen 'Aylık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı' ile din görevlileriyle bir araya geldi.

29 Ekim İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen değerlendirme ve istişare toplantısına Kaymakam Osman Bilici, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, ilçe merkezi ile köylerdeki cami ve Kur'an Kurslarında görev yapan din görevlileri katıldı. Toplantıda, din görevlilerine hitap eden Bilici; imamlık, vaizlik, müezzinlik ve Kur'an Kursu öğreticiliğinin her şeyden evvela bir fedakarlık-gönül işi olduğunu ve sadece ücreti karşılığında yapılacak meslekler olmadığını, din görevlilerinin milletimize rehberlik etmesini beklediklerini, din görevlilerinin halkın derdiyle-sevinciyle hemhal olması gerektiğini, geleceği inşa etmek için din görevlilerinin çocuklara okul eğitimi ile birlikte camilerde din eğitimi vermeleri gerektiğini belirtti. - BATMAN

Osman Bilici, 29 Ekim, Kozluk, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:50 "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için yeni safhaya geçildi"
11:50 FETÖ borsasının kilit ismi duruşmada ağlayarak tahliye istedi
11:50 Hatay'da pompalı dehşet: 3 ölü, 3 yaralı
11:50 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu rahatsızlandı
11:50 Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı - BURSA
11:50 Fransa, Aramco saldırısı için uzman gönderiyor
11:50 Başkan Akman'dan Bakan Kurum ve Bakan Yardımcısı Alpaslan'a ziyaret