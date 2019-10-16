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Kaymakam Osman Bilici öğrencilerle buluştu

Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, Halk Eğitim Merkezi Destekleme ve Yetiştirme Kursunu (DYK) ziyaret etti.

16.10.2019 16:20Kaymakam Osman Bilici öğrencilerle buluştu
Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, Halk Eğitim Merkezi Destekleme ve Yetiştirme Kursunu (DYK) ziyaret etti.
Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak ile merkeze gelen Bilici, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulcelil Bala'dan kurs hakkında bilgi aldı.
Merkez de sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Bilici, merkezde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta, üniversiteye hazırlanan yaklaşık 200 öğrenciden 117'sinin farklı lisans ve önlisans programlarına yerleştiğini söyledi.
Bilici, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulcelil Bala ile merkezde görev yapan idareci ve öğretmenleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Osman Bilici, Kozluk, Güncel

Kaynak: AA

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