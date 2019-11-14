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Kaymakam Otcu vatandaşların derdine derman oluyor

Mersin'in Tarsus İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, son 1 ay içinde 151 vatandaşın sorununu dinledi.

14.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:09Kaymakam Otcu vatandaşların derdine derman oluyor
'in İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, son 1 ay içinde 151 vatandaşın sorununu dinledi.

Göreve gelir gelmez 'Halk Günleri' düzenleyen Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, vatandaşların şikayet ve dileklerini bizzat kendilerine iletilmesi amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Kaymakam Otcu, halk günü toplantısı haricinde gelen vatandaşların dilek ve şikayetlerinin takip edilip sonuçlandırılması için ayrıca da Kaymakamlık Özel Bürosu kurduklarını ifade etti.

Son 1 ayda 151 vatandaşın dilek ve şikayetlerinden 86'sı vatandaşlar lehine takip edilerek sonuçlandırıldığını kaydeden Kaymakam Otcu, 29'u takip edilmekte, 36'sı ise mevzuattan kaynaklanan sebeplerden dolayı vatandaş lehine sonuçlandırılamadığını söyledi.

Kaymakam Otcu, Halk Günü toplantısının yapıldığı salona erişemeyen bir engelli vatandaşın talebini Hükümet Konağı bahçesinde dinledi.

Muhtarlarla buluştu

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, muhtarlarla da bir araya geldi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda söz alan mahalle muhtarları, mahalleleri ile ilgili sorun ve taleplerini iletti. Kaymakam Otcu, Tarsus'un önemli bir kent olduğunu belirtti. Muhtarların taleplerinin yerine getirmek için kurum ve kuruluşların kendileriyle ilgili bölümleri not aldıklarını belirten Kaymakam Otcu, çözümü konusunda takipçi olacaklarını söyledi.

Her mahallenin kendisine has sorunlarını olduğunu ifade eden Kaymakam Otcu, tarihi ve güzel Tarsus'u hep birlikte huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edeceklerini belirtti. - MERSİN

Kadir Sertel Otcu, Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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