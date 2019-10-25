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Kaymakam Otcu'ya ziyaret

Tarsus Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TASİAD) Yönetim Kurulu üyeleri Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'yu ziyaret etti.

25.10.2019 15:20Kaymakam Otcu'ya ziyaret
Tarsus Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TASİAD) Yönetim Kurulu üyeleri Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'yu ziyaret etti.
Kaymakam Otcu, ziyarette yaptığı konuşmada, Tarsus'un gelişip, kalkınması, refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükselmesi konusunda iş insanlarına önemli görevler düştüğünü belirtti.
Kaymakamlık olarak yapılacak projelere destek vereceklerini ifade eden Otcu, girişimcilerin ilçenin gelişmesine yönelik çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti.
TASİAD Başkanı Hamza Kara ise dernek olarak Tarsus'un kalkınıp, gelişmesi için her türlü özveriyi gösterdiklerini aktardı.

Kadir Sertel Otcu, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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