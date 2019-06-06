Kaymakam Öter, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Kağızman
Kaymakamı Ercan Öter
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla ilçede görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.
İlk olarak Kağızman Emniyet Müdürlüğü
'ne bir ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Öter, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayıp kamu düzenini korumak için gece gündüz görev yapan emniyet mensupları ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.
Ardından Jandarma
İlçe Karakol Komutanlığı'na gelen Öter, vatani görevlerini yerine getiren askerlerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Bir süre askerlerle sohbet etti.
Kaymakam Ercan Öter'in ziyaretine Belediye Başkanı Nevzat Yıldız
'da eşlik etti. - KARS
Kaynak: İHA
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