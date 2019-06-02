Kaymakam Öter korucularla bir araya geldi

Kağızman
Kaymakamı Ercan Öter
, köy korucularıyla iftarda bir araya geldi.
Kağızman İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Erdem Sarıbaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftara Kağızman Kaymakamı Ercan Öter ve ilçelerde görev yapan geçici köy korucuları katıldı.
Öter, yaptığı konuşmada, ülkenin huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden görev başında olduğunu söyledi.
Yüzbaşı Erdem Sarıbaş da korucularla her zaman omuz omuza görev yaptıklarını ifade ederek, "Her daim güvenlik güçlerimizle beraber, omuz omuza, her türlü görevi en iyi yapmak maksadıyla, zaman zaman kendinizden ödün vererek terörle mücadeleyi buraya kadar getirdiniz. Terörle mücadelenin bu safhaya gelmesinde siz değerli koruyucularımızın katkıları tartışılmaz." dedi.
Kaynak: AA
Jandarma
, Kağızman
, Güncel