Kaymakam Öter, korucularla iftarda bir araya geldi

Kağızman
Kaymakamı Ercan Öter
, ilçedeki güvenlik korucularına iftar yemeği düzenledi.
Kağızman ilçe jandarma komutanlığında korucularla iftar yemeğinde bir araya gelen Kağızman Kaymakamı Öter, "Bütün kolluk kuvvetlerimizle birlikte ilçemizde görev yapan güvenlik korucularımızın bizim için önemi yeri çok farklıdır. Ülkemizin güvenliği için asker ve polisimizden farksız canını ortaya koyan korucularımıza minnettarız" dedi.
Daha sonra okunan duaların ardından yemek programı sona erdi. - KARS
Kaynak: İHA
Kağızman
, Güncel