Kaymakam Öter, Muhtarlarla Buluştu

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:53



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:53

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.Kaymakam Öter, yaptığı konuşmada, muhtarların halkın temsilcisi olduklarını ve önemli görevler üstlendiklerini söyledi.Köy ve mahalledeki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapıldığını anlatan Öter, "Muhtarlarımız halkla bizim aramızda köprü vazifesi görüyor. Köyün eksiklerini biz köylere gittiğimizde muhtarla görüşüyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.Kağızman Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Oral da Öter'e teşekkür ederek, "Kaymakamımız Ercan Öter bey göreve geldiği günden bu yana ilçemize çok büyük artılar kazandırmış ve kazandırmaya devam etmektedir. Muhtarlar olarak kaymakamımızla uyum, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaktayız." diye konuştu.