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Kaymakam Özadalı'dan hasta öğrenciye bisiklet sürprizi

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, ilçede şehit yakınları tarafından düzenlen yarışmada dereceye giren ancak hastalığı nedeni ile bisikletini alamayan öğrenciyi evinde ziyaret ederek bisiklet hediye etti.

06.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:39Kaymakam Özadalı'dan hasta öğrenciye bisiklet sürprizi
'ın İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, ilçede şehit yakınları tarafından düzenlen yarışmada dereceye giren ancak hastalığı nedeni ile bisikletini alamayan öğrenciyi evinde ziyaret ederek bisiklet hediye etti.

Yücebağ Ortaokulu öğrencilerinden Ayşin İldeş, geçtiğimiz ay Sason Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'şehitlerimizi unutmayın, unutturmayın' temalı yarışmada şiir dalında ikinci oldu. Rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi görmek zorunda olduğu için ödül törenine katılamayan İldeş'i evinde ziyaret eden Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, öğrenciye kazandığı bisiklet ile birlikte birinci dönem karnesi ve başarı belgesini verdi. Ziyaretinde rahatsızlığından dolayı başarılı öğrenciye geçmiş olsun temennisinde bulunan Kaymakam Özadalı, düzenlenen yarışmada dereceye girdiği için İldeş'i tebrik ederek karnesi ve başarı belgesiyle birlikte hediyesini takdim etti. Hediyesine kavuştuğu için mutluluğu gözünden okunan Ayşin İldeş de Kaymakam Özadalı'ya teşekkür etti. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

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