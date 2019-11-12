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Kaymakam Özadalı'dan Uzman Çavuşlar Günü kutlaması

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, uzman çavuşlarla bir araya gelerek günlerini kutladı.

12.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:14Kaymakam Özadalı'dan Uzman Çavuşlar Günü kutlaması
'ın İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, uzman çavuşlarla bir araya gelerek günlerini kutladı.

Kaymakam Özadalı, Sason Asayiş Bölük Komutanı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ile birlikte, ilçe girişinde görevleri başında bulunan uzman çavuşları ziyaret etti. 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü'nü kutlayan Kaymakam Özadalı, görevlerinde başarılar diledi. Kaymakam Özadalı, uzman çavuşların önemli görevler üstlendiğini söyledi. Kaymakam Özadalı, "Bugün 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü. Biz de Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ile birlikteilçe girişinde görevli uzman çavuşlarla bir araya gelip günlerini kutladık. Uzman çavuşlar, terör örgütlerine karşı önemli görevler alıyor. Kendilerine başarılar diliyor ve tekrar günlerini kutluyorum" dedi. - BATMAN

Jandarma, Batman, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

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