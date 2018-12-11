Kaymakam Özadalı'dan Ziyaret

11 Aralık 2018 Salı 12:42



11 Aralık 2018 Salı 12:42

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Derince köyündeki Derince Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti.Beraberinde İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ile karakolu ziyaret eden Özadalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal ve Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya'dan, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Zor hava koşullarında görevlerini başarıyla yürüten güvenlik güçlerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Özadalı, "Vatani görevini ifa eden, ülke ve memleketimizin can ve mal güvenliğini sağlayan Mehmetçiklerimizi ziyaret etmek, moral ve motive etmek görevimizdir. Bu tür ziyaretlerimiz devam edecektir." dedi.