Kaymakam Özadalı Güvenlik Korucularını Ziyaret Etti

Sason
Kaymakamı Abdullah Özadalı, Derince
köyünde görev yapan güvenlik korucularını ziyaret etti.
Özadalı ziyarette İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Muhammed Topal'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Güvenlik korucuları ile görüşen Özadalı, terörle etkin bir şekilde mücadele eden güvenlik korucularının bölgenin güvenliğine büyük katkı sunduğunu belirterek, kendilerine teşekkür etti.
Ziyarette Özadalı'ya, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat
Sudagezer, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya
ve İlçe Müftüsü Süleyman Baran eşlik etti.
Jandarma,Derince,Sason
Kaynak: AA