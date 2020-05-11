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Kaymakam Özadalı şehit annesini ziyaret etti

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı 107 yaşındaki şehit annesi Cemile Yıldırım'ı ziyaret etti.

11.05.2020 02:32 | Son Güncelleme: 11.05.2020 02:34
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı 107 yaşındaki şehit annesi Cemile Yıldırım'ı ziyaret etti.
Özadalı Anneler Günü dolayısıyla, İncesu köyünde teröristlerle girdiği çatışma sonucunda şehit olan Gürgin Yıldırım'ın annesi 107 yaşındaki Cemile Yıldırım'ı evinde ziyaret edip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını iletti.
Şehitliğin önemine işaret eden Özadalı, şöyle konuştu:
"Peygamber efendimize komşu oluyorlar. Hepimiz birgün vefat edeceğiz. Allah hepimize şehitlik nasip etsin. Kapımız her zaman sizlere sonuna kadar açık. Biz yaptığınız fedakarlık ve hizmetin karşılığını veremeyiz. Ama bu millet kainatın sonuna kadar dua etmeye devam edecek. Kaymakamlık olarak her zaman emrinizdeyiz."
Oğlunun acısını unutmadığını dile getiren Yıldırım, "27 yaşında terörle girdiği çatışmada şehit oldu. Allah her zaman Türkiye ile beraber olsun." dedi.
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Kaymakam Özadalı şehit annesini ziyaret etti

Kaynak: AA

Etiketler: Anneler Günü, İncesu, Sason, Güncel, Haber

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