Kaymakam Özadalı Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini Ziyaret Etti

Sason
Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sason Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.
Kaymakam Özadalı, dernekte bulunan güvenlik korucularıyla bir süre sohbet etti.
Daha sonra dernek Başkanı Cahit Taşdemir'den dernek çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Özadalı, güvenlik korucularının terörle mücadelede önemli bir görev üstlendiklerini söyledi.
Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Özadalı, "Vatan için mücadele eden askerlerimiz, polislerimiz ve güvenlik korucularımızın Allah yardımcıları olsun. Bizler bu birimlerimizin görevlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için her zaman destek olmaya devam edeceğiz." dedi.
Sason
14 Aralık 2018 Cuma 22:50