Kaymakam Özadalı Üreticilerle Buluştu

Sason
Kaymakam Abdullah Özadalı üreticilerle toplantı yaptı.
Özadalı kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda, 2019 yılında çilek ve koza üretimini arttırmaya yönelik yapılacak çalışmaları ele alacaklarını belirterek, "Kurulacak 4 yeni çiftlikle daha fazla koza ve çilek üretimi yapılacak." dedi.
Toplantıya Özdalı'nın yanı sıra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyüp
Aktaş, Sason Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hakan Karakaya
ile İpek Böceği Yetiştiriciler Derneği üyeleri ve çilek üreticileri katıldı.
Sason, Güncel
Kaynak: AA