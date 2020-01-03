Haberler » Güncel » Kaymakam Özadalı, yol çalışmalarını yerinde inceledi - Haber

Kaymakam Özadalı, yol çalışmalarını yerinde inceledi

Batman'ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Balbaşı ve Acar köylerinde yapımı devam eden stabilize yol çalışmalarını yerinde inceledi.

03.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:37 Kaymakam Özadalı, yol çalışmalarını yerinde inceledi
'ın Kaymakamı Abdullah Özadalı, Balbaşı ve Acar köylerinde yapımı devam eden stabilize yol çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemelerde Kaymakam Özadalı'ya İlçe Özel İdare Müdürü Cuma ve Özel idareye bağlı şantiye çalışanları eşlik etti. Sason Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Balbaşı ve Acar köy yollarında stabilize ve bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Abdullah Özadlı, yapılan yolda eksikliğe mahal verilmeyeceğini belirterek, vatandaşların araçları ile kolayca ulaşım sağlayabilmesi için çalışmaları özenle takip edileceğini söyledi. - BATMAN

Batman, Aydın, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:45   "Kanal İstanbul projesinde çevreye en az zarar verecek güzergah seçildi" - Haber
15:44   Manavgat Irmağı'nda erkek cesedi bulundu - Haber
15:44   Selimiye Camisi'nde "güzel ezan okuma" yarışması - Haber
15:43   Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı - Haber
15:43   Tatvan'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi - Haber
15:21   Son dakika: İran'ın tehditleri sonrası ABD'den açıklama: Gerilimi azaltmaya hala bağlıyız - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
3.01.2020 15:47:19