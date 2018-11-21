Kaymakam Özdemir Köylülerin Sorunlarını Dinledi

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:04



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:04

Gürün Kaymakamı Reşit Özer Özdemir köy ziyaretlerini sürdürerek köylülerin sorunlarını dinledi.Kaymakam Özdemir, Belediye Başkanı Nami Çiftçi ile birlikte Davulhüyük, İncesu ve Çiçekyurt köylerini ziyaret etti. Muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinleyen Kaymakam Özdemir ihtiyaçların giderilmesi için talimatlar verdi.Köylerdeki mevut ihtiyaçlarının kısa sürede giderileceğini söyleyen Kaymakam Özdemir çalışmaların devam ettiğini belirtti. - SİVAS