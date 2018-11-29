Kaymakam Özdemir, Okul Müdürleriyle Buluştu

Hekimhan
Kaymakamı Ahmet Özdemir
, okul müdürleri ve okul aile birliği temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.
Hekimhan Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakamı Özdemir, eğitim öğretim yılının sorunsuz ve başarılı bir şekilde geçmesi için okul müdürlerinin özverili şekilde çalıştıklarını belirtti.
Toplantıların yıl içerisinde de yapılacağına değinen Özdemir, "Okul müdürlerimiz eğitim ve öğretim kalitemizin artırılmasına yönelik projelere ağırlık vermeli. Okul müdürlerimizin de yine okullarımızda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek, zaman zaman toplantılar yapmalı." diye konuştu.
Özdemir, konuşmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
yetkilileri ve okul müdürlerinin eğitim öğretim yılı ile ilgili sorun, istek ve önerilerini dinledi.
Toplantıya, İlçe Jandarma
Komutanı Teğmen Hakan Kırmızı, İlçe Emniyet Müdürü Nahit Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların müdürleri ve okul aile birliği temsilcileri katıldı.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:45