Kaymakam Özkan, Cami İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Bitlis
'in Tatvan
Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu içerisinde yapımına başlanan cami inşaatında incelemelerde bulundu.
Tatvan Müftü
Vekili Mehmet Ekinci
ve Ceza İnfaz Kurumu yetkilileriyle ile birlikte Tatvan'daki Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu içerisinde yapımına başlanan cami inşaatını ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan
, caminin son durumuyla ilgili bilgi aldı. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Özkan, hayırseverlerin de katkı ve destekleriyle caminin kısa sürede ibadete açılmasının planlandığını ifade etti. - BİTLİS
Bitlis,Tatvan
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:16