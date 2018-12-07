Kaymakam Özkan'dan Mesleki Eğitim Merkezine Ziyaret

07 Aralık 2018 Cuma 15:36



07 Aralık 2018 Cuma 15:36

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti.Kurum amirleriyle birlikte Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Çetin Barak karşıladı. Ziyarette kurumun çalışmaları ve son durumu hakkında Müdür Çetin Barak'tan bilgi alan Kaymakam Özkan, yeni hizmet binasında denetimlerde bulundu.Derslikleri de inceleyen Kaymakam Özkan, daha sonra kurum amirleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. - BİTLİS