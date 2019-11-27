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Kaymakam Özkan'dan okul ziyareti

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Dumlupınar Ortaokulunu ziyaret etti.

27.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:23Kaymakam Özkan'dan okul ziyareti
'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul ziyaretleri kapsamında Dumlupınar Ortaokuluna ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, okul binasında incelemelerde bulunarak, okulun durumuyla ilgili bilgi aldı. Ziyaret kapsamında sınıfları dolaşarak öğrencilerle de bir araya gelen Kaymakam Özkan, ayrıca özel bir tekstil firması tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere gönderilen kışlık bot ve mont yardımlarının da dağıtımını gerçekleştirdi.

Ziyarette öğrencilerle sohbet edip nasihatlerde bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, daha sonra okulun öğretmen ve idarecileriyle de toplantı gerçekleştirdi. - BİTLİS

Mehmet Ali Özkan, Dumlupınar, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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