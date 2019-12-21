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Kaymakam Özkan'dan operasyon birliklerine ziyaret

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, "Kıran 8" Operasyonuna katılan birlikleri ve operasyonu yöneten Bitlis il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'i Çeltikli Jandarma Karakolundaki karargahında ziyaret etti.

21.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:33 Kaymakam Özkan'dan operasyon birliklerine ziyaret
'in İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, "Kıran 8" Operasyonuna katılan birlikleri ve operasyonu yöneten Bitlis il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'i Çeltikli Jandarma Karakolundaki karargahında ziyaret etti.

Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, "Kıran 8" Operasyonunu kapsamında Bitlis il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'i Çeltikli Jandarma Karakolundaki karargahında ziyaret etti. Kaymakam Özkan, zor arazi koşullarına rağmen kararlılıkla operasyonu sürdüren birliklere başarılar dileyerek Tuğgeneral İlbey'i tebrik etti. Operasyon birliklerine seslenen Kaymakam Özkan, "Bu zor ve devasa coğrafyada böylesine inançlı bir faaliyeti ancak kahraman Türk ordusu ve kahraman Türk jandarması icra edebilir. Sizler bu milletin yüreğindeki cesaretin vatan toprağına yansıyan birer nişanesisiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

"Bu hainleri bitireceğiz"

Operasyon alanına giden yollar üzerinde bulunan köylere de uğrayan Kaymakam Özkan, köylülerin davetini kırmayarak evlerine misafir oldu. Köylülerle sohbet eden Kaymakam Özkan, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Sayın İçişleri Bakanımızın direktifleri ile yürütülen bu operasyonların, hainlerin inlerine girene kadar devam edeceğini ifade ederek, "Bu hainleri bitireceğiz. Vatan toprağında bu hainlerin bıraktığı her iz ecdadın yüreğinde açılan bir yara demektir. Eğer ecdadın ruhu şad olacaksa, biz bu kutsal vatan topraklarını bu hainlere dar edeceğiz. İnşallah hep beraber el ele mücadele ederek geleceğe huzurlu bir coğrafya ve müreffeh bir vatan bırakacağız." şeklinde konuştu. - BİTLİS

Mehmet Ali Özkan, Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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