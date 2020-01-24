Haberler » Güncel » Kaymakam Özkan'dan operasyondaki birliklere ziyaret - Haber

Kaymakam Özkan'dan operasyondaki birliklere ziyaret

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyona katılan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

24.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:35Kaymakam Özkan'dan operasyondaki birliklere ziyaret
'in Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyona katılan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan, beraberindeki Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Sehi Ormanları bölgesine gitti. Burada çetin kış şartları ve zor arazi koşullarına rağmen halkın huzur ve güveni için PKK'lı teröristlere karşı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerini ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, operasyon birliklerine başarı dileklerini iletti. - BİTLİS

Mehmet Ali Özkan, Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:14  ERDOĞAN VE MERKEL TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YENİ BİNALARININ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILIYOR (1)
11:14  Kül dağındaki gölet, fotoğrafçılara doğal fon oluyor
11:14  Sivas 'kangal köpeğinde ırk karmaşasına son verilmeli'
11:09  "Seni unutmak istemedim ki" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
11:14  Terörden kaydı bulunan şüphelinin evinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi
24.01.2020 11:16:20