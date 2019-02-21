Kaymakam Özkan, Robotik Kulübünü Makamında Kabul Etti

Tatvan
Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
, Saadettin Aka Ortaokulu robotik kodlama takımı olan "Robotatvan Robotik Kulübü"nü makamında kabul etti.
"Robotatvan Robotik Kulübü" Ankara
'da düzenlenen First Lego
Leauge Robotik Turnuvası'nda "ilham verici takım" ödülünü aldı.
Kulüp üyelerini makamında kabul eden Özkan, elde ettikleri başarıdan ötürü takımdaki öğrencileri tebrik etti.
Kaymakam Özkan, kulüp sorumlusu Mihraç Kulu
'dan bilgi alarak, başarılarının devamını diledi.
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Kaynak: AA