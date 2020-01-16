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Kaymakam Öztürk'e spora verdiği desteklerden teşekkür plaketi

Mecitözü Doğuş Spor Kulübü yöneticileri, spora verdiği desteklerden dolayı İlçe Kaymakamı İlyas Öztürk'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

16.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:32Kaymakam Öztürk'e spora verdiği desteklerden teşekkür plaketi
Kulübü yöneticileri, spora verdiği desteklerden dolayı İlçe Kaymakamı İlyas Öztürk'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Mecitözü Doğuş Spor Kulübü Başkanı Veli , yaklaşık bir yıl önce kurulan kulüplerinin amacının ilçede yaşayan geleceğin teminatı gençler ve çocukları teknoloji ve madde bağımlılığından kurtararak, topluma faydalı bir birey olarak yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kulübün yeni kurulmasına rağmen atletizm, yüzme ve güreş dallarında faaliyet gösterdiğini açıklayan Singer, kulübün sabit bir geliri olmadığı için başta Mecitözü Kaymakamı İlyasÖztürk, ilçe esnafı, sivil toplum kuruluşları ve sporcu velilerinin maddi ve manevi destekleri ile faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Bu desteklerin devam etmesi durumunda faaliyetlerini genişleterek birçok dalda sporcu yetiştirmeyi arzuladıklarını kaydeden Singer, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk de, "Çocuklarımıza ve gençlerimize milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimsetmek, onları ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler haline getirmek, geniş bir dünya görüşüne sahip, hoşgörülü, fikren yetişmiş ve dengeli insanlar topluluğu oluşturmak bizlerin en önemli vazifelerinden biridir. Çocuklarımızın eğitimlerini ve topluma yararlı bir fert haline gelmelerini sağlamak sadece devletimizin veya kamu kurumlarımızın görevi olmayıp, bu coğrafyada yaşayan her vatandaşın asli görevidir" dedi.

Spora ve sporculara her zaman destek olan başta Ziraat Odası olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına ve hayırseverlere teşekkür eden Öztürk, imkanlar dahilinde kendilerinin de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sportif faaliyetlere katkı vermeye devam edeceklerini belirterek, sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Ziyaret sonunda Kulüp Başkanı Veli Singer, kulübün kurulmasından verdiği desteklerden dolayı Kaymakam Öztürk'e teşekkür plaketi takdim ederken, kulüp sporcuları ve velilerde çiçek hediye ettiler. Ziyarette kulüp sporcuları ve velilerde hazır bulundu. - ÇORUM

İlyas Öztürk, Mecitözü, Singer, Doğuş, Güncel

Kaynak: İHA

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