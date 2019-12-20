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Kaymakam Öztürk'ten köylerdeki kitap kafelere ziyaret

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Çığlı ve Gündeş köylerindeki kitap kafeleri ziyaret etti.

20.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:30 Kaymakam Öztürk'ten köylerdeki kitap kafelere ziyaret
'nin Kaymakamı Murat Öztürk, Çığlı ve Gündeş köylerindeki kitap kafeleri ziyaret etti.

Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin boş zamanlarında faydalanması için hazırlanan kitap kafeler büyük ilgi görüyor. İlçe Kaymakamı Murat Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, kitap kafeleri ziyaret ederek burada zaman geçiren öğrencilere üniversite hazırlık kitapları hediye etti.

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ettikler. - HAKKARİ

Murat Öztürk, Hakkari, Çukurca, Güncel

Kaynak: İHA

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