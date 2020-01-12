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Kaymakam Pamuk'a 'üstün hizmet' ödülü

Mersin'in merkez Akdeniz İlçe Kaymakamı Muhittin Pamuk, 'Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

12.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:35Kaymakam Pamuk'a 'üstün hizmet' ödülü
'in merkez İlçe Kaymakamı Muhittin Pamuk, 'Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Akdeniz Belediyesi'nde bir dönem 'kayyum' olarak da görev yapan ve bu dönemde vatandaşların takdirini toplayan Pamuk, Türk İdareciler Derneği tarafından her yıl düzenlenen 2019 yılı başarılı idareciler değerlendirilmesi ödül töreninde, 'Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Kaymakam Pamuk ödülünü, Ankara'daki törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldı.

Böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı büyük bir gurur yaşadığını söyleyen Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, "Bu ödül için güvenip beni teklif eden Mersin Valimiz Ali İhsan Su'ya, ödüle layık gören Türk İdareciler Derneği Başkan ve yönetim kurulu üyeleri meslek büyüklerime ve lütfedip ödülü vererek beni onurlandıran İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Pamuk ayrıca terör ve uyuşturucuyla mücadele konusunda gösterdiği başarılarından dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 'Başarı belgesi' ile ödüllendirilmiş, takdirnamesini Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan almıştı. - MERSİN

Muhammed Fatih Safitürk, Akdeniz, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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